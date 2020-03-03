(للبيع)
|قطعة ارض بالاسكندريه مساحة 336م فرصة لا تعوض بالقرب من كارفور سيتي والداون تاون بسعر لقطة جدا وكمان بتسهيلات في الدفع وخصم للكاش ولتحـديـد مـوعـد مـعـايـنـة او مـزيـد مـن الاسـتـفـسـار يـرجـى الاتـصـال عـلـى ارقـام الـشـركـة 01212800852 01029999944 01205309435
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ابراج للاستثمار العقاري
|التليفون:
|+201212800852
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|العنوان:
|الطريق الدائري محرم بك الاسكندريه- محرم بك
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|3/3/2020
|رقم الإعلان:
|2055065
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