قطعة أرض مميزه بالمعصره 514 م2 للبيع من المالك المباشر

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تفاصيل الإعلان
قطعة أرض 514م2 للبيع في المعصره رقم 6 أ ثاني صف علي الكورنيش من المالك مباشرة علي شارع 12م أرضي وستة ادوار متكرر تبع صندوق التأمين التعاوني للعاملين بالخارج بعد محطة مصر للبترول الدوران لليسار ثم دخول الي شارع العشرين البحري ثم اول شمال ثاني قطعه
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: حسام فاروق
التليفون: 01111384424

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العنوان: - المعصره
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 5,500,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 11/12/2021
رقم الإعلان: 2114791
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