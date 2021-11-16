قطعة أرض مميزه بالمعصره 514 م2 للبيع من المالك المباشر

(للبيع)
|قطعة أرض 514م2 للبيع في المعصره رقم 6 أ ثاني صف علي الكورنيش من المالك مباشرة علي شارع 12م أرضي وستة ادوار متكرر تبع صندوق التأمين التعاوني للعاملين بالخارج بعد محطة مصر للبترول الدوران لليسار ثم دخول الي شارع العشرين البحري ثم اول شمال ثاني قطعه
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|حسام فاروق
|التليفون:
|01111384424
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|العنوان:
|- المعصره
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|5,500,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|11/12/2021
|رقم الإعلان:
|2114791
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