قطعة أرض للبيع فى وادى الصفا 2 بدبى ( سكنى ارضى+4 طوابق)750 متر مربع

(للبيع)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

الإمارات (دبي) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
اتصل بشركة الجدول للوساطة العقارية 0524297621 قطعة أرض للبيع فى وادى الصفا 2 بدبى ( سكنى ارضى+4 طوابق مجموع مساحة البناء 13562.51 قدم مربع قريبة من كل الاماكن فى دبى وقريبة من شارع محمد بن زايد وشارع الامارات ) السعر 2300000 درهم Office No. Orn 23461 Broker Number 45618 Permit No. 0319075439 AL JADWAL REAL ESTATE 0524297621 Contact Table Real Estate Brokerage 0524297621 The plot of land for sale in Wadi Safa 2 in Dubai (ground floor +4 floors total construction area 13562.51 square feet
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: aljadwal real estate
التليفون: 0524297621

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - الصفا
دبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: 2,300,000 درهم
تاريخ الإعلان: 9/7/2020
رقم الإعلان: 2062558
data-full-width-responsive="true"
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: Plot of land for sale in Wadi Safa 2 Dubai (residential +4 floors)750m2 - في دبي الإمارات

Plot of land for sale in Wadi Safa 2 Dubai (residential +4 floors)750m2

(للبيع)

- في دبي الإمارات

Contact Table Real Estate Brokerage 0524297621 The plot of land for sale in Wadi Safa 2 in Dubai (g.
العنوان:

دبي - الإمارات
القسم: 

2,800,000 درهم

8/7/2020
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager