(للبيع)
|قطعة أرض للبيع بحي فيلات اب تاون 6 أكتوبر بالقرابة الادارية 6 أكتوبر الجديدة الارض 622 م السعر 865000 ج كاش 01009700095
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|كريم
|التليفون:
|01009700095
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|العنوان:
|- الجيزة
6 أكتوبر - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|865,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|12/11/2020
|رقم الإعلان:
|2072182
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