قطعة أرض للبيع بحي فيلات اب تاون 6 أكتوبر

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
قطعة أرض للبيع بحي فيلات اب تاون 6 أكتوبر أفضل منطقة فيلات وقصور للمستقبل القريب . شديدة التميز في الأبعاد والأسعار فضلا عن تميز موقعها بين أفضل مناطق استثمارية وعلي شبكة طرق مدن الجيل الرابع . مع وسائل المواصلات التي تسهل الوصول منها واليها، واشتراطات المباني التي تبلي وتناسب عدة رغبات خاصة مع زيادة المساحات الخضراء والحدائق الداخلية بالفيلات. حلم امتلاك فيلا خاصة بحديقه وحمام سباحة لم يعد صعب الوصول اليه. الارض 622 م السعر 890000 ج كاش 01009700095
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: كريم
التليفون: 01009700095

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العنوان: اب تاون- الجيزة
6 أكتوبر -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 890,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 11/11/2020
رقم الإعلان: 2071993
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