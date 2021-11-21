(للبيع)
|قطعة أرض فصاء تصلح لجميع الاستثمارات و المشاريع واجهه على 2 شارع عمومى طريق مصر اسيوط الزراعى مساحة 550 متر مربع رخصة مبانى تصلح للمشاريع مولات , محلات ,
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ورثة أل عبدالله
|التليفون:
|01009670436
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|العنوان:
|طريق مصر اسيوط الزراعى بجوار مصنع السكر- الحوامديه
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|15,000,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|21/11/2021
|رقم الإعلان:
|2112159
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