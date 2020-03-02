قضي الويك اند وسط الطبيعة في راس سدر

(للبيع)
|امتلك في راس سدر شاليهك 75م (2غرفة+حمام+ريسبشن+تراس+مطبخ امريكي) تشطيب سوبر لوكس وقضي احلي ويك اند وسط الطبيعة وعلي احلي شاطئ رملي واستمتع بأجمل بحر في راس سدر وجمب كل خدماتك حمامات سباحة واكوا بارك ومطاعم وكافيهات وكيدز اريا وامن وحراسة 24 ساعة يلا متستناش كتير واتصل علي 01279848994 وامتلك شاليهك في راس سدر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|لاسيرينا باي- راس سدر
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|56,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|2/3/2020
|رقم الإعلان:
|2054847
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