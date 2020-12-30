قضي اجازتك مع العيلة بامتلاك شاليه بروف براس سدر

روزا يعني روقان وراحة البال امتلك شاليه بمقدم 68 الف فقط من روزا في راس سدر واختار نظام الاقساط اللي يناسب بدون فوايد بمساحة 68 م مكون من (غرفة+حمام +تراس +مطبخ امريكي+ريسبشن+جاردن) وتسهيلات في السداد .واستمتع بخدامات القريه من : ( اكوابارك - حمامات سباحة - ملاعب - مطاعم و كافيهات - مناطق العاب للاطفال) للتواصل فون او واتس 01013937774