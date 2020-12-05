قضي اجازتك مع اسرتك وفرح الاولاد بامتلاك شاليه بجاردن براس سدر

(للتقسيط)
|فرح الاولاد وامتلك شاليهك بجاردن بمساحة 130م ( 3غرف+2 حمام +مطبخ+ +ريسبشن+جاردن) بوجهات زجاج ورخام يعني هتمتع بخصوصية عاليه وهتقدر تشوف البحر من كل الجوانب واستمتع بخدمات القريه ( اكوا بارك + انشطة مائية ) وحاجات كتير مستنياك وفي مساحات وعروض تانية مختلفة تقدر تختار منها اللي يناسبك و التقسيط بدون فوايد للتواصل فون او واتس 01013937774
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01013937774
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|العنوان:
|- راس سدر
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|130,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|5/12/2020
|رقم الإعلان:
|2075176
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