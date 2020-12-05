قضي اجازتك مع اسرتك وفرح الاولاد بامتلاك شاليه بجاردن براس سدر

فرح الاولاد وامتلك شاليهك بجاردن بمساحة 130م ( 3غرف+2 حمام +مطبخ+ +ريسبشن+جاردن) بوجهات زجاج ورخام يعني هتمتع بخصوصية عاليه وهتقدر تشوف البحر من كل الجوانب واستمتع بخدمات القريه ( اكوا بارك + انشطة مائية ) وحاجات كتير مستنياك وفي مساحات وعروض تانية مختلفة تقدر تختار منها اللي يناسبك و التقسيط بدون فوايد للتواصل فون او واتس 01013937774