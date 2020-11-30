قضي اجازتك في السخنة وامتلك شاليه (فوري)

(للتقسيط)
|"استلم فوراااااا شاليهك مساحة 120م مكون من (3غرفه نوم +مطبخ+ريسيبشن+2حمام+تراس +روف) بمقدم 335 الف فقط وصيف طول السنه بتسهيلات سداد و بدون فوائد تشطيب سوبر لوكس ع البحر مباشره متكامله الخدمات ومتوفر (مطاعم عائمة +سبا+جاكوزي)اكتر من مساحه باسعار مختلفه مستني ايه اتصل ع 0101393777او راسلنا ع whatsapp يوجد مساحات مختلفه استلام فوري
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01013937774
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|العنوان:
|العين السخنة- العين السخة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|335,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|30/11/2020
|رقم الإعلان:
|2074710
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411,000 جنيه
397,000 جنيه
335,000 جنيه
315,000 جنيه
431,000 جنيه
405,000 جنيه