قضي اجازتك في السخنة وامتلك شاليه (فوري)

"استلم فوراااااا شاليهك مساحة 120م مكون من (3غرفه نوم +مطبخ+ريسيبشن+2حمام+تراس +روف) بمقدم 335 الف فقط وصيف طول السنه بتسهيلات سداد و بدون فوائد تشطيب سوبر لوكس ع البحر مباشره متكامله الخدمات ومتوفر (مطاعم عائمة +سبا+جاكوزي)اكتر من مساحه باسعار مختلفه مستني ايه اتصل ع 0101393777او راسلنا ع whatsapp يوجد مساحات مختلفه استلام فوري