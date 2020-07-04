قضى صيفك دلوقتى فى شاليهك فى راس سدر

(للتقسيط)
|صيفك دلوقتى هتقضيه فى راس سدر بامتلاك شاليه بحديقة جميلة وسط افضل خدمات اكوا بارك وحمامات سباحة ومطاعم وكافيهات وخدمات غيرهم كتير شاليه 120 م (2 غرفة نوم +ريسبشن +2 حمام +مطبخ امريكى ) تشطيب سوبر لوكس واستلام فورى بالتقسيط ع 6 سنين بدون فوائد يلا كلمنا ع 01201135481 وامتلك شاليهك فى راس سدر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|جولدن بيتش راس سدر- راس سدر
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|188,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|7/7/2020
|رقم الإعلان:
|2062445
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