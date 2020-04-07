قضى احلى ويك اند مع عيلتك وامتلك فى العين السخنة

(للبيع)
|احلى ويك اند هتقضيه مع عيلتك فى العين السخنة 90م ( 2 غرفة +ريسبشن +مطبخ امريكان +حمام ) وسط خدماتك اكوا بارك ومطاعم وكافيهات وحمامات سباحة باقل مقدم وبالتقسيط المريح بدون فوائد يلا مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 وامتلك شاليهك وسط عيلتك فى السخنة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|لاسيرينا بالم بيتش- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|161,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|7/4/2020
|رقم الإعلان:
|2057518
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