قضى احلى الاوقات مع اولادك وانت فى شاليهك فى لاسيرينا باى

احلى الاوقات هتقضيها مع اولادك بامتلاك شاليه قريب من اجمل بحر صافى شاليه 95 م ( 3 غرف نوم + ريسبشن + مطبخ امريكى + 2 حمام ) تشطيب سوبر لوكس وقريب من ارقى خدمات عشان تعيش احلى صيف انت واولادك فى لاسيرينا باى كل ده ب73 الف مقدم والباقى بالتقسيط المريح من غير اى فوائد يلا دلوقتى ومن غير تاخير كلمنا فون او واتس ع 01201135481 و امتلك شاليهك قريب من اجمل بحر فى راس سدر