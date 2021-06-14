قضى احلى الاوقات مع اولادك وانت فى شاليهك فى لاسيرينا باى

(للبيع)
|احلى الاوقات هتقضيها مع اولادك بامتلاك شاليه قريب من اجمل بحر صافى شاليه 95 م ( 3 غرف نوم + ريسبشن + مطبخ امريكى + 2 حمام ) تشطيب سوبر لوكس وقريب من ارقى خدمات عشان تعيش احلى صيف انت واولادك فى لاسيرينا باى كل ده ب73 الف مقدم والباقى بالتقسيط المريح من غير اى فوائد يلا دلوقتى ومن غير تاخير كلمنا فون او واتس ع 01201135481 و امتلك شاليهك قريب من اجمل بحر فى راس سدر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|وفاء
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|لاسيرينا باى- راس سدر
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|73,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|14/6/2021
|رقم الإعلان:
|2097000
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