قضى احلى الاوقات مع اولادك وانت فى شاليهك فى لاسيرينا باى

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صورة الاعلان: قضى احلى الاوقات مع اولادك وانت فى شاليهك فى لاسيرينا باى - في جنوب سيناء مصر

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احلى الاوقات هتقضيها مع اولادك بامتلاك شاليه قريب من اجمل بحر صافى شاليه 95 م ( 3 غرف نوم + ريسبشن + مطبخ امريكى + 2 حمام ) تشطيب سوبر لوكس وقريب من ارقى خدمات عشان تعيش احلى صيف انت واولادك فى لاسيرينا باى كل ده ب73 الف مقدم والباقى بالتقسيط المريح من غير اى فوائد يلا دلوقتى ومن غير تاخير كلمنا فون او واتس ع 01201135481 و امتلك شاليهك قريب من اجمل بحر فى راس سدر
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: وفاء
التليفون: 01201135481

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: لاسيرينا باى- راس سدر
جنوب سيناء -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 73,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 14/6/2021
رقم الإعلان: 2097000
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9/6/2021
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9/6/2021
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8/6/2021
صورة الاعلان: استمتع باجمل مصيف ليك ولعائلتك - في جنوب سيناء مصر

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- في جنوب سيناء مصر

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8/6/2021
صورة الاعلان: استمتع بالمنظر الجمالي واجمل شواطئ جازي باي - في جنوب سيناء مصر

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(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

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العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

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8/6/2021
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العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

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8/6/2021
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العنوان:

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القسم: 

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8/6/2021
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العنوان:

جنوب سيناء - مصر
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8/6/2021
صورة الاعلان: استمتع في شالية ليك ولعائلتك في جازي باي - في جنوب سيناء مصر

استمتع في شالية ليك ولعائلتك في جازي باي

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

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العنوان:

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القسم: 

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8/6/2021
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