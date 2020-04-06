قضى احلى الاوقات انت وعيلتك فى راس سدر

(للتقسيط)
|احلى الاوقات قضيها وامتلك شاليهك فى راس سدر وسط خدمات اكوا بارك وحمامات سباحة ومطاعم وكافيهات 120م تشطيب سوبر لوكس (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ امريكان +2 حمام ) بالتقسيط ع 6 سنين بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شاليهك فى راس سدر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|جولدن بيتش راس سدر- راس سدر
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|190,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|6/4/2020
|رقم الإعلان:
|2057410
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