(للبيع)
|قصر فى فالنسيا منطقة القصور بمراسى اعمار مصر الساحل الشمالى على البحر ٢٥٠٠ متر مساحة الارض ١١٦٠ مساحة المبانى ١٠ غرف ماستر بالحمام ٢ ريسبشن ١ معيشة غرفة طعام سينما حمام سباحة جراج ٩ سيارات القصر بالكامل مفروش ومكيف وشباك شيش مطلوب 77000000 01001910248 01223342232 01226652827
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|mmm
|التليفون:
|01001910248
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|العنوان:
|- برج العرب
البحر الأحمر - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|20/3/2020
|رقم الإعلان:
|2056495
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