قسط ولا كاش شقتك باقت ببلاش

(للتقسيط)
|في العاصمة الادارية الجديدة هتمتلك شقتك قسط او كاش وبأقل الاسعار وبنظام سداد يناسبك جدا بأقل مقدم وبالتقسيط المريح وبدون فوائد وشقتك 200م (5غرفة+3حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) وجمب كل الخدمات نادي رياضي وجيم وسبا ومطاعم وكافيهات ومول تجاري وكيدز اريا يلا دلوقتي اتصل علي 01279848994 وامتلك في العاصمة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|210,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|1/1/2020
|رقم الإعلان:
|2047327
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