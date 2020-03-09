قسط وحدتك علي 10 سنين في اميز كمبوند في التجمع

(للبيع)
|احجز وحدتك واستفيد باطول فترة سداد في التجمع الخامس مع ساويرس بمقدم 10% وقسط علي راحتك باطول فترات سداد في التجمع 10 سنين بدون فوايد في اميز كمبوند في التجمع علي مساحة 400 فدان اخر شارع 90 الجنوبي دقايق من الجامعة الامريكية وحدتك علي فيو 203 من الاند سكيب والاجونز استفيد من اول سعر للمشروع وامتلك وحدتك في التجمع للتفاصيل كلمنا 01211411556
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|هيام
|التليفون:
|01211411556
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|العنوان:
|التجمع الخامس- التجمع الخامس
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|100,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|9/3/2020
|رقم الإعلان:
|2055551
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