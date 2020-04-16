قسط وانت مرتاح وامتلك شقتك فى Town Gate

(للبيع)
|وانت مرتاح هتقسط وتمتلك شقتك فى Town Gate قريب من طريق السخنة وحمامات السباحة ونادى رياضى ومسجد الفتاح العليم والكتدرائية شقتك 230 م (3 غرف نوم +dressing + ريسبشن +3 حمام +تراس ) باطول فترة سداد بدون اى فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك وقسط وانت مرتاح فى Town Gate
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|226,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|16/4/2020
|رقم الإعلان:
|2058065
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