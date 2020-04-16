قسط وانت مرتاح وامتلك شقتك فى Town Gate

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: قسط وانت مرتاح وامتلك شقتك فى Town Gate - في القاهرة مصر

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وانت مرتاح هتقسط وتمتلك شقتك فى Town Gate قريب من طريق السخنة وحمامات السباحة ونادى رياضى ومسجد الفتاح العليم والكتدرائية شقتك 230 م (3 غرف نوم +dressing + ريسبشن +3 حمام +تراس ) باطول فترة سداد بدون اى فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك وقسط وانت مرتاح فى Town Gate
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: wafaa
التليفون: 01201135481

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العنوان: العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 226,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 16/4/2020
رقم الإعلان: 2058065
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