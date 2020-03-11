قسط مع شركة oraوامتلك وحدتك في قلب اميزموقع بالتجمع دقايق من العاصمة

امتلك وحدتك اخر شارع التسعين علي الدائري الاوسطي دقايق من العاصمة الادارية وطريق السويس من وسط البلد ومصر الجديدة موقع مميز وكمان قريب من شغلك وبمساحات مميزة تبدا من 50م ل 250 م بوجهات بانوراما علي مساحة 203 فدان ما بين لاند سكيب وكريستال لاجونز في كمبوند كامل المرافق والخدمات بمقدم 10% للتفاصيل كلمنا 01211411556