قسط مع شركة oraوامتلك وحدتك في قلب اميزموقع بالتجمع دقايق من العاصمة

(للبيع)
|امتلك وحدتك اخر شارع التسعين علي الدائري الاوسطي دقايق من العاصمة الادارية وطريق السويس من وسط البلد ومصر الجديدة موقع مميز وكمان قريب من شغلك وبمساحات مميزة تبدا من 50م ل 250 م بوجهات بانوراما علي مساحة 203 فدان ما بين لاند سكيب وكريستال لاجونز في كمبوند كامل المرافق والخدمات بمقدم 10% للتفاصيل كلمنا 01211411556
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|هيام
|التليفون:
|01211411556
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|العنوان:
|التجمع الخامس- التجمع الخامس
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|100,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|11/3/2020
|رقم الإعلان:
|2055795
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