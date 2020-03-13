قسط علي 10 سنين وامتلك شقتك كاملة التشطيب والخدمات

(للبيع)
|في كمبوند كامل الخدمات والمرافق في التجمع الخامس هتمتلك وحدتك مع شركة ora متشطبة بالمطابخ والتكيفات وبالجراج 100 الف مقدم وبالتقسيط علي 10 سنين مقدم الكميوند كامل الخدمات والمرافق من( محطات مياه وكهربا وغاز وتليفون ) ( club houses- لاندسكيب – كريستال لاجونز – سبا – جيم – كوميرشال ايريا –مول ) امتلك وحدتك في التجمع الخامس للتفاصيل كلمنا 01211411556
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|هيام
|التليفون:
|01211411556
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|العنوان:
|التجمع الخامس- التجمع الخامس
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|100,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|13/3/2020
|رقم الإعلان:
|2055900
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