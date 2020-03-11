قسط علي 10 سنين واستلم من غير تعب متشطب بالتكيفات والمطبخ

استلم وحدتك وانت مرتاح مع شركة ora في التجمع الخامس من غير تعب في التشطيب بالتكيفات والمطبخ والجراج يعني هتستلم وتعيش وباول سعر للمشروع علي فيو 203 فدام من الاند سكيب و50 فدان club houses اكبر نادي رياضي في مصر بمقدم 10% وبالتقسيط علي 10 سنين بدون فوايد للتفاصيل اكتر كلمنا 01211411556