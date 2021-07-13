قسط على 12 سنة وامتلك وحدتك في دى جويا باطلالة ع النهر الاخضر

شقة 129 م ( 2 غرفة + 2 حمام + ريسيبشن + تراس + مدفاة ) جرين تراس هدية مع وحدتك في دى جويا العاصمة الادارية موقع دى جويا : دي جويا 2 De Joya بقلب العاصمة الادارية الجديدة بمنطقة R8 بأطلاله على الممشي السياحي مباشرة وبالقرب من الحى الدوبلوماسي ومن حى السفارات و حى الوزارات و النهر الأخضر والحديقة المركزية خدمات دى جويا المميزة ذات الجودة العالية : - تراك للجري والعجل - حمامات سباحة لجميع الفئات العمرية، - مسبح خاص للسيدات فقط. - مواقف سيارات تحت الأرض. للتواصل على 01013937774