قسط شاليهك براحتك واستثمر في راس سدر

(للتقسيط)
|بأمتلاكك شاليه في راس سدر هتستثمر براحتك في اي وقت زي مانت عاوز وجمب كل خدماتك حمامات سباحة واكوا بارك ومطاعم وكافيهات ومنطقة ملاعب وامن وحراسة 24 ساعة وخدمات تانية كتير وشاليهك 85م (2غرفة+حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب سوبر لوكس بأقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد اتصل حالا علي 01279848994 وامتلك في راس سدر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|لاسيرينا باي- راس سدر
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|63,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|20/2/2020
|رقم الإعلان:
|2053547
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