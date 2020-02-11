قسط براحتك وامتلك عيادتك فى اكبر مول بالعاصمة الادارية

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: قسط براحتك وامتلك عيادتك فى اكبر مول بالعاصمة الادارية - في القاهرة مصر

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امتلك عيادتك بالتقسيط المريح فى اكبر مول بالعاصمة الادارية 34 م تشطيب كامل وبالتكيفيات بالقرب من المدينة الرياضية والحى الحكومى واكبر كثافة سكانية باطول فترة سداد بدون اى فوائد مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 وامتلك عيادتك وقسطها براحتك فى العاصمة الادارية
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: wafaa
التليفون: 01201135481

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 340,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 11/2/2020
رقم الإعلان: 2052410
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