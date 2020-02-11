قسط براحتك وامتلك عيادتك فى اكبر مول بالعاصمة الادارية

(للبيع)
|امتلك عيادتك بالتقسيط المريح فى اكبر مول بالعاصمة الادارية 34 م تشطيب كامل وبالتكيفيات بالقرب من المدينة الرياضية والحى الحكومى واكبر كثافة سكانية باطول فترة سداد بدون اى فوائد مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 وامتلك عيادتك وقسطها براحتك فى العاصمة الادارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|340,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|11/2/2020
|رقم الإعلان:
|2052410
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