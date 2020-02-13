قسط براحتك وامتلك شقتك فى العاصمة الادارية

(للبيع)
|بالتقسيط المريح هتمتلك شقتك فى العاصمة الادارية 187 م (3 غرف +ريسبشن +2 حمام +مطبخ ) تشطيب اكسترا لوكس بفيو مميز ع البحيرات الصناعية والمساحات الخضراء وقريب من مطاعم وكافيهات ومولات ومستشفيات بمقدم بسيط وباقساط تصل الى 8 سنين بدون فوائد مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك باجمل فيو بالعاصمة الادارية الجديدة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|238,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|13/2/2020
|رقم الإعلان:
|2052657
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