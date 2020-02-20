قسط براحتك وامتلك شقتك بالعاصمة

(للبيع)
|دلوقتي بأمتلاكك شقتة بالعاصمة الادارية الجديدة هتضمن مستقبل اولادك بأستثمار ناجح ومضمون وشقتك قريبة من الخدمات الطبية وكنيسة الكاتدرائية وجامع الفتاح العليم وخدماتك كلها جمب شقتك داخل الكمبوند من حمامات سباحة ونادي رياضي وكيدز اريا وممشي للدراجات وغيرهم كتير وشقتك 180م (4غرفة+3حمام+ريسبشن+تراس+مطبخ امريكي) بأقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد كلمنا دلوقتي علي 01279848994 واعرف تفاصيل اكترد
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|180,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|20/2/2020
|رقم الإعلان:
|2053568
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