قسطك هو مقدمك امتلك وحدتك السكنيه باطلاله متميزة ع النهر الاخضر

(للتقسيط)
|امتلك وحدتك السكنية ارضي بجاردن +اشتراك نادي هدية بمنطقة r8 في اكبر كمبزند سكني يعمل بالطاقة الشمسية بمساحة 148 ممكونة من :(3 غرف نوم + ريسبشن + مطبخ +2 حمام) قريبه من من المنطقة الدبلوماسية والممشى السياحي، ومجمع أناكاجي وعلى بعد دقايق من النهر الأخضر، والحديقة المركزية، والقصر الرئاسي. بمقدم 0% اواقساط ع قد الايد امتلك وحدتك السكنية واستمتع بخدمات ملهاش مثيل من نادي رياضي حمامات سباحة وكمان خدمات ع الروف ممشي وجاردن وخدمات تاني كتير يلا كلمنا ع 01021551076 فون او راسنا واتساب واحجز وح
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|mai
|التليفون:
|01021551076
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|العنوان:
|- العاصمة الاداريه الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|20/2/2021
|رقم الإعلان:
|2084467
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