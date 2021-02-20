قسطك هو مقدمك امتلك وحدتك السكنيه باطلاله متميزة ع النهر الاخضر

امتلك وحدتك السكنية ارضي بجاردن +اشتراك نادي هدية بمنطقة r8 في اكبر كمبزند سكني يعمل بالطاقة الشمسية بمساحة 148 ممكونة من :(3 غرف نوم + ريسبشن + مطبخ +2 حمام) قريبه من من المنطقة الدبلوماسية والممشى السياحي، ومجمع أناكاجي وعلى بعد دقايق من النهر الأخضر، والحديقة المركزية، والقصر الرئاسي. بمقدم 0% اواقساط ع قد الايد امتلك وحدتك السكنية واستمتع بخدمات ملهاش مثيل من نادي رياضي حمامات سباحة وكمان خدمات ع الروف ممشي وجاردن وخدمات تاني كتير يلا كلمنا ع 01021551076 فون او راسنا واتساب واحجز وح