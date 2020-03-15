قسطك علي بدون فوايد وعلي 8سنين استلام شقتك متشطبة باميز كمبوند باكتوبر

باميز كمبوند باكتوبر علي مساحة 8 سنين بدون فوايد ومتساوية في اميز موقع باكتوبر علي طريق الواحات دقايق من المحور وامام مول مصر دقايق من ميدان جهينة التميز مش في الموقع فقط متصمم علي استيل مدينة الجونة الساحلية الوحدات في قلب بحيرات من الاجونز والاند سكيب للتفاصيل كلمنا 01211411556