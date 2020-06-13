قرية ماونتن فيو الساحل الشمالى

(للبيع)

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صورة الاعلان: قرية ماونتن فيو الساحل الشمالى - في مطروح مصر

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قرية ماونتن فيو الساحل الشمالى تصميم mountain view الساحل الشمالي صممت ماونتن فيو راس الحكمة من التصميمات اليونانية الخلابة والتصميمات للوحدات إلى جانب مع الخضرة الوفيرة والميزات المائية واطلاق المرحلة الجديدة بمشروع ماونتن فيو الساحل الشمالى تسمى كريت ايلاند ماونتن فيو راس الحكمة الساحل الشمالى والتى صممت بشكل استراتيجي بين الجزر اليونانية تمنحك حياة مصيفية فريده من نوعها للاستفسار عن الوحدات المتاحة اتصل على 01012576766
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: عقار لينك
التليفون: 01012576766

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: طريق اسكندرية مطروح ط 73- الساحل الشمالى
مطروح -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 16/6/2020
رقم الإعلان: 2060897
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صورة الاعلان: قرية بانجلوز الساحل الشمالى - في مطروح مصر

قرية بانجلوز الساحل الشمالى

(للبيع)

- في مطروح مصر

قرية بانجلوز الساحل الشمالي 2020 Bungalows North Coast مالك المشروع شركة عربية هولدينج وهى احدى شرك.
العنوان:

مطروح - مصر
القسم: 

اتصل

13/6/2020
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