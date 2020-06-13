قرية ماونتن فيو الساحل الشمالى تصميم mountain view الساحل الشمالي صممت ماونتن فيو راس الحكمة من التصميمات اليونانية الخلابة والتصميمات للوحدات إلى جانب مع الخضرة الوفيرة والميزات المائية واطلاق المرحلة الجديدة بمشروع ماونتن فيو الساحل الشمالى تسمى كريت ايلاند ماونتن فيو راس الحكمة الساحل الشمالى والتى صممت بشكل استراتيجي بين الجزر اليونانية تمنحك حياة مصيفية فريده من نوعها للاستفسار عن الوحدات المتاحة اتصل على 01012576766