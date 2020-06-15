قرية ماونتن فيو الساحل الشمالى

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: قرية ماونتن فيو الساحل الشمالى - في مطروح مصر

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#قرية_ماونتن_فيو_الساحل_الشمالى 01012576766 موقع ومكان قرية ماونتن فيو راس الحكمة الساحل الشمالى يقام مشروع ماونتن فيو راس الحكمة على البحر مباشرة بموقع مميز جدآ بكونها تقع على أجمل شواطىء البحر الأبيض المتوسط فى الكيلو 200 فى منطقة راس الحكمة مما يسهل الوصول إليها من طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي / مرسى مطروح وطريق الفوكا الجديد وطريق وادي النطرون وتعتبر بالقرب من مدينة سيدى عبدالرحمن ومطار العلمين ومرسى مطروح وتبعد مسافة حوالى 90 كيلو متر من مارينا و يبعد حوالي 3 ساعات من مطار القاهرة
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: عقار لينك
التليفون: 01012576766

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: طريق اسكندرية مطروح ط 73- الساحل الشمالى
مطروح -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 16/6/2020
رقم الإعلان: 2060874
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: اخصائيات تمريض خبرة بالعناية المركزة اخصائى طوارئ نقل كفالة فقط

اخصائيات تمريض خبرة بالعناية المركزة اخصائى طوارئ نقل كفالة فقط

(فرصة عمل)

اخصائيات تمريض خبرة بالعناية المركزة اخصائى طوارئ نقل كفالة فقط لمستشفى مميز بالمدينة المنورة ارس.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

15/6/2020
صورة الاعلان: يونيفورم كافيه - طقم طباخ

يونيفورم كافيه - طقم طباخ

(للبيع)

يونيفورم كافيه - طقم طباخ 01003358542 نصنع افضل موديلات يونيفورم المطاعم والكافيهات بأفضل الخاما.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

15/6/2020
صورة الاعلان: يونيفورم مطاعم (شركة Tn لليونيفورم )

يونيفورم مطاعم (شركة Tn لليونيفورم )

(للبيع)

صور يونيفورم مطاعم (شركة Tn لليونيفورم 01119959296) مصنع يونيفورم جمله متخصص فى جميع انواع اليونيف.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

15/6/2020
صورة الاعلان: شركة لتصنيع وتوريد اليونيفورم ( شركة Tnلليونيفورم )

شركة لتصنيع وتوريد اليونيفورم ( شركة Tnلليونيفورم )

(للبيع)

شركة لتصنيع وتوريد اليونيفورم ( شركة Tnلليونيفورم ) فى شركة Tn لليونيفورم هنساعدك تختار اليونيفور.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

15/6/2020
صورة الاعلان: زي حضانه - ازياء مدارس للاطفال

زي حضانه - ازياء مدارس للاطفال

(للبيع)

زي حضانه - ازياء مدارس للاطفال 01200561116 يونيفورم حضانات يونيفورم رياض اطفال محل بيع يونيفورم حض.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

15/6/2020
صورة الاعلان: يونيفورم housekeeping

يونيفورم housekeeping

(للبيع)

يونيفورم housekeeping فأنت بحاجة لأن يظهر طاقم تنظيف الغرف بشكل جيد ولكن في نفس الوقت قادرين على.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

15/6/2020
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صورة الاعلان: علي احلي بحر صيفك كل يوم في لاسيرينا السخنة

علي احلي بحر صيفك كل يوم في لاسيرينا السخنة

(للبيع)

علي احلي بحر صيف كل يوم في لاسيرينا السخنة وافرح مع اصحابك او عيلتك وخليك دايما مبسوط وشاليهك 115م (.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

308,000 جنيه

15/6/2020
صورة الاعلان: شاليه للبيع في لاسيرينا السخنة بالتقسيط المريح

شاليه للبيع في لاسيرينا السخنة بالتقسيط المريح

(للتقسيط)

شاليه للبيع علي اكبر اكوا بارك في لاسيرينا السخنة يلا امتلك دلوقتي وفرح اولادك وصيف براحتك في اي وقت.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

141,000 جنيه

15/6/2020
صورة الاعلان: في راس سدر امتلك شاليه علي الاكوا بارك وفرح اولادك

في راس سدر امتلك شاليه علي الاكوا بارك وفرح اولادك

(للبيع)

امتلك شاليه في راس سدر علي الاكوا بارك وحمامات السباحة وفرح اولادك وشاليهك 85م (2غرفة+حمام+ريسبشن+مط.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

69,000 جنيه

15/6/2020
صورة الاعلان: شاليهك مستنيك في راس سدر بأقل الاسعار وبدون فوائد

شاليهك مستنيك في راس سدر بأقل الاسعار وبدون فوائد

(للتقسيط)

فرصتك جت لحد عندك وشاليهك مستنيك في راس سدر بأقل سعر وبأقل مقدم وبالتقسيط المريح وبدون فوائد والشالي.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

81,000 جنيه

15/6/2020
صورة الاعلان: Mas Egypt

Mas Egypt

(للبيع)

#شطب_واطمن شطب شقتك مع اقوي باقات ماس ايجيبت الباقه الماسيه 2500 بدلا من 3000 جنيه واستفيد بكاميره م.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

15/6/2020
صورة الاعلان: شركة الدهمان للإستيراد والتصدير وتجارة الأخشاب

شركة الدهمان للإستيراد والتصدير وتجارة الأخشاب

(للبيع)

شركة الدهمان للإستيراد والتصدير وتجارة الأخشاب الشركه تقوم بتجارة جميع انواع الأخشاب والمسطحات للإست.
العنوان:

القليوبية - مصر
القسم: 

444 دولار

15/6/2020
صورة الاعلان: مدرس لغة عربية عربية مصرى محترم لتعليم القرآن الكريم واللغة العربية بمقابل

مدرس لغة عربية عربية مصرى محترم لتعليم القرآن الكريم واللغة العربية بمقابل

(فرصة عمل)

I'm Egyptian teacher of arbec انا مدرس لغة عربية مصرى محترم نشيط لتعليم اللغة العربية.
العنوان:

الجيزة - مصر

3 دولار

15/6/2020
صورة الاعلان: مدرس لغة عربية عربية مصرى محترم لتعليم القرآن الكريم واللغة العربية بمقابل

مدرس لغة عربية عربية مصرى محترم لتعليم القرآن الكريم واللغة العربية بمقابل

(فرصة عمل)

I'm Egyptian teacher of arbec انا مدرس لغة عربية مصرى محترم نشيط لتعليم اللغة العربية خبرة عشرون.
العنوان:

الجيزة - مصر

3 دولار

15/6/2020
صورة الاعلان: شقة للبيع في العاصمة الادارية بدون فوائد

شقة للبيع في العاصمة الادارية بدون فوائد

(للبيع)

امتلك شقتك في العاصمة الادارية الجديدة وهتطمن علي اولادك وسط امن وحراسة 24 ساعة والشقة 158م (4غرفة+4.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

202,000 جنيه

15/6/2020
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