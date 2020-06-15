#قرية_ماونتن_فيو_الساحل_الشمالى 01012576766 موقع ومكان قرية ماونتن فيو راس الحكمة الساحل الشمالى يقام مشروع ماونتن فيو راس الحكمة على البحر مباشرة بموقع مميز جدآ بكونها تقع على أجمل شواطىء البحر الأبيض المتوسط فى الكيلو 200 فى منطقة راس الحكمة مما يسهل الوصول إليها من طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي / مرسى مطروح وطريق الفوكا الجديد وطريق وادي النطرون وتعتبر بالقرب من مدينة سيدى عبدالرحمن ومطار العلمين ومرسى مطروح وتبعد مسافة حوالى 90 كيلو متر من مارينا و يبعد حوالي 3 ساعات من مطار القاهرة