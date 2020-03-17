قرية بانجلوز الساحل الشمالى

قرية بانجلوز الساحل الشمالي 2020 Bungalows North Coast مالك المشروع شركة عربية هولدينج وهى احدى شركات مجموعة أربيا القابضة التى تاسست من 28 عام حيث تتكون من عدة شركات تعمل فى مجال التطوير العقارى والانشاءات والتشطيبات وتعتبر من اكبر المطورين العقاريين فى مصر . حيث ان لها اكثر من 22 مشروع فى مصر والامارات وانجلترا ومن ابرز مشاريعها مون فالى – مون فالى 2 – كمبوند صن كابيتال اكتوبر – جاليريا ريزيدينس – كمبوند جاليريا مون فالى التجمع الخامس للحجز والاستعلام اتصل على 01012576766