قرية بانجلوز الساحل الشمالى

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: قرية بانجلوز الساحل الشمالى - في مطروح مصر

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قرية بانجلوز الساحل الشمالي 2020 Bungalows North Coast مالك المشروع شركة عربية هولدينج وهى احدى شركات مجموعة أربيا القابضة التى تاسست من 28 عام حيث تتكون من عدة شركات تعمل فى مجال التطوير العقارى والانشاءات والتشطيبات وتعتبر من اكبر المطورين العقاريين فى مصر . حيث ان لها اكثر من 22 مشروع فى مصر والامارات وانجلترا ومن ابرز مشاريعها مون فالى – مون فالى 2 – كمبوند صن كابيتال اكتوبر – جاليريا ريزيدينس – كمبوند جاليريا مون فالى التجمع الخامس للحجز والاستعلام اتصل على 01012576766
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: عقار لينك
التليفون: 01012576766

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: طريق اسكندرية مطروح ط 73- الساحل الشمالى
مطروح -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 13/6/2020
رقم الإعلان: 2060664
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صورة الاعلان: فيلا للبيع في الساحل الشمالي تشطيب كامل بالعفش و الاجهزة - في مطروح مصر

فيلا للبيع في الساحل الشمالي تشطيب كامل بالعفش و الاجهزة

(للبيع)

- في مطروح مصر

فيلا للبيع بقرية فيرجينيا الساحل الشمالي 540م 190م مباني ( 4نوم-5حمام-ريسبشن كبير) الفيلا تشطيب كا.
العنوان:

مطروح - مصر
القسم: 

3,100,000 جنيه

17/3/2020
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