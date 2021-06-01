قرية المونت جلالة العين السخنة – مقدم 10% والتقسيط علي 10 سنوات

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تفاصيل الإعلان
قرية المونت جلالة العين السخنة منتجع المونت جلالة تقع في أميز مواقع العين السخنة وتتمتع إطلالة رائعة على البحر مباشرة
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: قرية المونت جلالة العين السخنة
التليفون: 01119811423

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العنوان: العين السخنة- العين السخنة
السويس -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 1/6/2021
رقم الإعلان: 2095804
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30/5/2021
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30/5/2021
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23/5/2021
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بتدور ع الافضل ليك ولاولادك تعالى بالم بيتش السخنة وامتلك شاليه 90 م ( غرفتين + ريسبشن + مطبخ امريكا.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

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18/5/2021
صورة الاعلان: شاليه للبيع لعشاق التميز متشطب بالفرش فى لاسيرينا بالم بيتش - في السويس مصر

شاليه للبيع لعشاق التميز متشطب بالفرش فى لاسيرينا بالم بيتش

(للتقسيط)

- في السويس مصر

خليك دايما مميز وامتلك شاليه بالفرش قريب من حمامات سباحة واكوا بارك و مارينا للصيد و خدمات تانية كتي.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

99,000 جنيه

18/5/2021
صورة الاعلان: بتدور ع الرفاهية و الجمال هتلاقيها عندنا فورى فى السخنة - في السويس مصر

بتدور ع الرفاهية و الجمال هتلاقيها عندنا فورى فى السخنة

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الرفاهية عنوانا فى ماليبو السخنة دلوقتى هتقدر تمتلك شاليه استلام فورى ع اجمل بحر صافى 110 م ( 2 غرفة.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

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16/5/2021
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امتلك شاليهك جمب مرسى اليخوت لتستمتع باجمل جولة فى بحر السخنة

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- في السويس مصر

استمتع باجمل جولة باليخت كل يوم فى اجمل بحر صافى فى العين السخنة وعيش الرفاهية و الجمال مع عيلتك و ا.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

433,000 جنيه

16/5/2021
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العنوان:

السويس - مصر
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9/5/2021
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العنوان:

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9/5/2021
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