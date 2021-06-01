قرية المونت جلالة العين السخنة – مقدم 10% والتقسيط علي 10 سنوات

(للبيع)
|قرية المونت جلالة العين السخنة منتجع المونت جلالة تقع في أميز مواقع العين السخنة وتتمتع إطلالة رائعة على البحر مباشرة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|قرية المونت جلالة العين السخنة
|التليفون:
|01119811423
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|العنوان:
|العين السخنة- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|1/6/2021
|رقم الإعلان:
|2095804
152,000 جنيه
169,000 جنيه
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