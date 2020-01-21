(للبيع)
|قريب من Expo city امتلك شقتك فى العاصمة الادارية وخليك قريب من مركز المؤتمرات والجامعة الروسية ومطاعم وجيم ونادى رياضى وصحى شقتك 187 م تشطيب كامل (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ +2 حمام ) باطلالة رائعة ع البحيرات الصناعية والمساحات الخضراء كل ده بالتقسيط المريح وبدون اى فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك وخليك جمب خدماتك فى العاصمة الادارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|238,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|21/1/2020
|رقم الإعلان:
|2049967
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