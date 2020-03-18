قريب من منطقة المولات التجارية امتلك شقتك فى العاصمة الادارية

(للبيع)
|دلوقتى هتقدر تعمل شوبينج كل يوم وتمتلك شقتك فى العاصمة الادارية قريب من اضخم المولات التجارية بافخم البراندات العالمية وع بعد 10 دقائق من فندق الماسة وعالم ديزنى والمدينة الطبية وقريب من حى السفارات شقتك 190 م (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ +3 حمام ) بالتقسيط ع 8 سنين بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك فى العاصمة الادارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|196,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|18/3/2020
|رقم الإعلان:
|2056340
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