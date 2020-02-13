قريب من منطقة الحفلات امتلك شقتك فى تاون جيت بالعاصمة الادارية

(للبيع)
|استمتع باجمل الحفلات والملاهى وامتلك شقتك فى تاون جيت بالعاصمة الادارية 170م تشطيب اكسترا لوكس (3 غرف نوم منهم غرفة ماستر +ريسبشن +مطبخ +2 حمام ) ع بعد دقائق من حى السفارات وارض المعارض ومولات تجارية عشان تعيش حياتك برفاهية من غير حدود باقل مقدم وباقساط تصل الى 8 سنين بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 واستمتع باجمد الحفلات مع عيلتك فى تاون جيت
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|214,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|13/2/2020
|رقم الإعلان:
|2052655
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