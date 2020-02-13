قريب من منطقة الحفلات امتلك شقتك فى تاون جيت بالعاصمة الادارية

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صورة الاعلان: قريب من منطقة الحفلات امتلك شقتك فى تاون جيت بالعاصمة الادارية - في القاهرة مصر

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استمتع باجمل الحفلات والملاهى وامتلك شقتك فى تاون جيت بالعاصمة الادارية 170م تشطيب اكسترا لوكس (3 غرف نوم منهم غرفة ماستر +ريسبشن +مطبخ +2 حمام ) ع بعد دقائق من حى السفارات وارض المعارض ومولات تجارية عشان تعيش حياتك برفاهية من غير حدود باقل مقدم وباقساط تصل الى 8 سنين بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 واستمتع باجمد الحفلات مع عيلتك فى تاون جيت
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: wafaa
التليفون: 01201135481

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العنوان: العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 214,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 13/2/2020
رقم الإعلان: 2052655
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صورة الاعلان: شقة للبيع بحديقة جميلة وسط خدماتك فى تاون جيت - في القاهرة مصر

شقة للبيع بحديقة جميلة وسط خدماتك فى تاون جيت

(للبيع)

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وسط خدماتك امتلك شقتك فى تاون جيت بالعاصمة الادارية 180 م تشطيب اكسترا لوكس (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ.
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13/2/2020
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قسط براحتك وامتلك شقتك فى العاصمة الادارية

(للبيع)

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13/2/2020
صورة الاعلان: عشان راحتك اهم حاجة امتلك شقة في العاصمة وعيش في الهدوء - في القاهرة مصر

عشان راحتك اهم حاجة امتلك شقة في العاصمة وعيش في الهدوء

(للبيع)

- في القاهرة مصر

عشان راحتك اهم هتعيش في الهدوء والاسترخاء والاستجمام وبعيد عن الزحمة والدوشة والازعاج وشقتك 168م (3غ.
العنوان:

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13/2/2020
صورة الاعلان: امتلك شقتك بالعاصمة الادارية بدون فوائد وبالتقسيط المريح - في القاهرة مصر

امتلك شقتك بالعاصمة الادارية بدون فوائد وبالتقسيط المريح

(للبيع)

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امتلك شقتك بالعاصمة الادارية الجديدة بكمبوند green avenue بدون فوائد وبالتقسيط المريح وبأقل مقدم وشق.
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13/2/2020
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جمب كل خدماتك امتلك شقتك في العاصمة الادارية الجديدة

(للتقسيط)

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امتلك شقتك بالعاصمة الادارية الجديدة واستمتع بالهدوء وبعيد عن زحمة القاهرة في كمبوند green avenue وي.
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13/2/2020
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(للبيع)

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13/2/2020
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صورة الاعلان: 160م بجراند سيتي زهراء المعادي سوبر لوكس - في القاهرة مصر

160م بجراند سيتي زهراء المعادي سوبر لوكس

(للبيع)

- في القاهرة مصر

جراند سيتي معمار المرشدي بزهراء المعادي شقة 160م هاي سوبر لوكس واجهة بحري شرقي فيو شارع رئيسي بعرض 2.
العنوان:

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1,050,000 جنيه

13/2/2020
صورة الاعلان: شقتك متشطبة وباقل سعر فى العاصمة الادارية - في القاهرة مصر

شقتك متشطبة وباقل سعر فى العاصمة الادارية

(للبيع)

- في القاهرة مصر

باقل سعر امتلك شقتك فى العاصمة الادارية وسط كل خدماتك وعيش برفاهية من غير مثيل واستمتع بافضل نادى صح.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

190,000 جنيه

12/2/2020
صورة الاعلان: شقة للبيع بحرى تطل ع افضل view بالعاصمة الادارية - في القاهرة مصر

شقة للبيع بحرى تطل ع افضل view بالعاصمة الادارية

(للبيع)

- في القاهرة مصر

امتلك شقة بحرى فى تاون جيت بالعاصمة الادارية تطل ع اجمل view للبحيرات الصناعية وحمامات السباحة 195 م.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

192,000 جنيه

12/2/2020
صورة الاعلان: امتلك شقتك متشطبة بالكامل فى تاون جيت بالعاصمة الادارية - في القاهرة مصر

امتلك شقتك متشطبة بالكامل فى تاون جيت بالعاصمة الادارية

(للبيع)

- في القاهرة مصر

شقتك متشطبة بالكامل فى تاون جيت بالعاصمة الادارية 155م (ريسبشن +3 غرف +مطبخ +تراس +3 حمام ) قريبة من.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

196,000 جنيه

12/2/2020
صورة الاعلان: شقتك تشطيب كامل بقسط شهرى يبدا من 8000 جنيه فى كمبوند البروج - في القاهرة مصر

شقتك تشطيب كامل بقسط شهرى يبدا من 8000 جنيه فى كمبوند البروج

(للبيع)

- في القاهرة مصر

كمبوند البروج خيارك الامثل للسكن والاستثمار "عرض لفترة محدودة " امتلك فى كمبوند البروج ومش ه.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,250,000 جنيه

12/2/2020
صورة الاعلان: شقتك بالعاصمة الادارية بالقرب من النهر الاخضر - في القاهرة مصر

شقتك بالعاصمة الادارية بالقرب من النهر الاخضر

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

امتلك في العاصمة الادارية الجديدة بالقرب من النهر الاخضر وحي السفارات والبرلمان المصري وخدماتك كلها .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

170,000 جنيه

12/2/2020
صورة الاعلان: وسط كل خدماتك امتلك شقتك بالعاصمة - في القاهرة مصر

وسط كل خدماتك امتلك شقتك بالعاصمة

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

امتلك شقتك بالعاصمة الادارية الجديدة وسط كل الخدمات والهدوء والاسترخاء وبعيد عن الزحمة وبالقرب من ال.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

242,000 جنيه

12/2/2020
صورة الاعلان: امتلك شقتك بالعاصمة ومفيش احلي من كدة - في القاهرة مصر

امتلك شقتك بالعاصمة ومفيش احلي من كدة

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

امتلك شقتك في العاصمة الادارية الجديدة بالتقسيط المريح وبدون فوائد وبأقل مقدم ومساحة شقتك 150م (3غرف.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

150,000 جنيه

12/2/2020
صورة الاعلان: شقة للبيع في كمبوند بمربع الجامعة الامريكية بالتجمع الخامس - في القاهرة مصر

شقة للبيع في كمبوند بمربع الجامعة الامريكية بالتجمع الخامس

(للبيع)

- في القاهرة مصر

محتاج شقة في كمبوند فيه خدمات وامان وفي قلب التجمع قريب من كل المولات والكوميرشال ايريا في التجمع ج.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

2,350,000 جنيه

11/2/2020
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