قريب من منطقة الحفلات امتلك شقتك فى تاون جيت بالعاصمة الادارية

استمتع باجمل الحفلات والملاهى وامتلك شقتك فى تاون جيت بالعاصمة الادارية 170م تشطيب اكسترا لوكس (3 غرف نوم منهم غرفة ماستر +ريسبشن +مطبخ +2 حمام ) ع بعد دقائق من حى السفارات وارض المعارض ومولات تجارية عشان تعيش حياتك برفاهية من غير حدود باقل مقدم وباقساط تصل الى 8 سنين بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 واستمتع باجمد الحفلات مع عيلتك فى تاون جيت