قريب من مطار العاصمة امتلك شقتك فى Town Gate

(للبيع)
|شقتك فى Town Gate قريب من مطار العاصمة وكل احتياجاتك مولات وحمامات سباحة ومطاعم وملاهى ومدارس شقتك 190 م (ريسبشن +3 غرف منهم غرفة ماستر +مطبخ +3 حمام +Dressing )باقل سعر وباقساط تصل الى 8 سنين بدون فوائد يلا دلوقتى مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك قريب من احتياجاتك فى Town Gateبالعاصمة الادارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|189,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|11/2/2020
|رقم الإعلان:
|2052395
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