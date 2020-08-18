قريب من مطار العاصمة امتلك شقة فى تاون جيت

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: قريب من مطار العاصمة امتلك شقة فى تاون جيت - في القاهرة مصر

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امتلك شقتك فى تاون جيت قريب من مطار العاصمة الادارية وحى السفارات واستمتع باجمل فيو ع البحيرات الصناعية شقتك 155 م ( ريسبشن +3 غرف نوم +مطبخ +2 حمام ) واستمتع بكل الخدمات اللى ملهاش مثيل كافيهات ومطاعم وحمامات سباحة ومول تجارى وخدمات تانية كتير باقل مقدم وبالتقسيط ع 6 سنين بدون فوائد يلا مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك فى العاصمة الادارية الجديدة
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: wafaa
التليفون: 01201135481

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العنوان: العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 144,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 18/8/2020
رقم الإعلان: 2065326
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16/8/2020
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16/8/2020
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16/8/2020
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