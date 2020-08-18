قريب من مطار العاصمة امتلك شقة فى تاون جيت

(للتقسيط)
|امتلك شقتك فى تاون جيت قريب من مطار العاصمة الادارية وحى السفارات واستمتع باجمل فيو ع البحيرات الصناعية شقتك 155 م ( ريسبشن +3 غرف نوم +مطبخ +2 حمام ) واستمتع بكل الخدمات اللى ملهاش مثيل كافيهات ومطاعم وحمامات سباحة ومول تجارى وخدمات تانية كتير باقل مقدم وبالتقسيط ع 6 سنين بدون فوائد يلا مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك فى العاصمة الادارية الجديدة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|144,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|18/8/2020
|رقم الإعلان:
|2065326
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