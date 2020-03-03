قريب من مسجد الفتاح العليم امتلك شقتك فى العاصمة الادارية

(للبيع)
|امتلك شقتك فى Town Gate بالعاصمة الادارية الجديدة قريب من مسجد الفتاح العليم وفندق الماسة وحى السفارات ووسط اجمل المساحات الخضراء وكريستال لاجون شقتك 165 م (3 غرف نوم +ريسبشن +3 حمام +مطبخ +تراس ) باطول فترة سداد وبدون اى فوائد مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك فى Town Gate بالعاصمة الادارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|520,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|3/3/2020
|رقم الإعلان:
|2055022
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