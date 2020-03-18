قريب من مركز المؤتمرات امتلك شقتك فى العاصمة الادارية

(للبيع)
|امتلك شقة فى تاون جيت بالعاصمة الادارية قريبة من مركز المؤتمرات وحى السفارات وممشى للدراجات وحمامات سباحة ومولات تجارية وكافيهات ومطاعم شقتك باجمل view ع البحيرات الصناعية 230م (3 غرف نوم منهم غرفة ماستر +Living +ريسبشن +3 حمام +مطبخ +Dressing ) بالتقسيط ع 6 سنين بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك وعيش حياة راقية فى العاصمة الادارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|199,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|18/3/2020
|رقم الإعلان:
|2056341
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