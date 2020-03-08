قريب من مدينة زويل امتلك شقتك فى صن كابيتال

(للتقسيط)
|امتلك شقتك قريب من مدينة زويل التعليمية فى Sun Capital وسط المساحات الخضراء وكريستال لاجون بامن وحراسة 24 ساعة عشان تامن مستقبل ولادك بافضل جودة تعليم شقتك 143 م (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ +2 حمام +تراس ) بمقدم بسيط وبالتقسيط ع 7 سنين بدون فوائد مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك وسط حياة متكاملة فى صن كابيتال
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|صن كابيتال- 6 اكتوبر
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|179,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|8/3/2020
|رقم الإعلان:
|2055417
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