قريب من مدينة زويل امتلك شقتك فى صن كابيتال

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صورة الاعلان: قريب من مدينة زويل امتلك شقتك فى صن كابيتال - في الجيزة مصر

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امتلك شقتك قريب من مدينة زويل التعليمية فى Sun Capital وسط المساحات الخضراء وكريستال لاجون بامن وحراسة 24 ساعة عشان تامن مستقبل ولادك بافضل جودة تعليم شقتك 143 م (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ +2 حمام +تراس ) بمقدم بسيط وبالتقسيط ع 7 سنين بدون فوائد مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك وسط حياة متكاملة فى صن كابيتال
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: wafaa
التليفون: 01201135481

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العنوان: صن كابيتال- 6 اكتوبر
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 179,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 8/3/2020
رقم الإعلان: 2055417
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7/3/2020
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7/3/2020
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7/3/2020
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القسم: 

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5/3/2020
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العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

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5/3/2020
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- في الجيزة مصر

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العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

170,000 جنيه

3/3/2020
صورة الاعلان: اسكن فى كمبوند متكامل الخدمات فى 6 اكتوبر - في الجيزة مصر

اسكن فى كمبوند متكامل الخدمات فى 6 اكتوبر

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الجيزة - مصر
القسم: 

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3/3/2020
صورة الاعلان: شقة 160م تشطيب سوبرلوكس البوابة الاولى حدائق الاهرام - في الجيزة مصر

شقة 160م تشطيب سوبرلوكس البوابة الاولى حدائق الاهرام

(للبيع)

- في الجيزة مصر

160متر خلفى منطقة ز 3 غرف و 2 حمام و مطبخ و رسيبشن 3 قطع و بلكونة - سوبر لوكس - الدور التانى - تحم.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

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2/3/2020
صورة الاعلان: لحياة هادية امتلك شقتك فى العاصمة السياحية - في الجيزة مصر

لحياة هادية امتلك شقتك فى العاصمة السياحية

(للبيع)

- في الجيزة مصر

عيش حياة هادية وامتلك شقتك بجاردن خاصة فى العاصمة السياحية قريب من كافيهات ومطاعم ومولات تجارية وبرؤ.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

192,000 جنيه

2/3/2020
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