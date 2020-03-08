قريب من كل خدماتك امتلك شقتك فى العاصمة الادارية

شقة للبيع قريبة من كل خدماتك فى العاصمة الجديدة 165م (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ +2 حمام ) قريب من كافيهات ومطاعم ومستشفيات وعيادات وسط اجمل مساحات خضراء وكريستال لاجون كل ده باطول فنرة سداد و بدون فوائد يلا كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك وسط خدماتك اللى بتحبها فى العاصمة الادارية