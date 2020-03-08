قريب من كل خدماتك امتلك شقتك فى العاصمة الادارية

(للتقسيط)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (القاهرة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: قريب من كل خدماتك امتلك شقتك فى العاصمة الادارية - في القاهرة مصر

إضغط على الصورة لتكبيرها

شقة للبيع قريبة من كل خدماتك فى العاصمة الجديدة 165م (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ +2 حمام ) قريب من كافيهات ومطاعم ومستشفيات وعيادات وسط اجمل مساحات خضراء وكريستال لاجون كل ده باطول فنرة سداد و بدون فوائد يلا كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك وسط خدماتك اللى بتحبها فى العاصمة الادارية
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: wafaa
التليفون: 01201135481

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 260,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 8/3/2020
رقم الإعلان: 2055408
data-full-width-responsive="true"
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: لفترة محدودة شقتك في بيت الوطن | القاهرة الجديدة بسعر4850 - في القاهرة مصر

لفترة محدودة شقتك في بيت الوطن | القاهرة الجديدة بسعر4850

(للبيع)

- في القاهرة مصر

تعاقد الان بافضل سعر للمتر شقتك دور متكرر بسعر متر 4850 جـ في قلب بيت الوطن القاهرة الجديدة. بالقرب .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

4,850 جنيه

8/3/2020
صورة الاعلان: شقة للبيع وسط الرقى فى العاصمة الادارية - في القاهرة مصر

شقة للبيع وسط الرقى فى العاصمة الادارية

(للبيع)

- في القاهرة مصر

شقتك فى العاصمة الادارية وسط الرقى والجمال يعنى انت هتكون قريب من حى السفارات والدبلوماسيين وارض الم.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

482,000 جنيه

8/3/2020
صورة الاعلان: وحدتك كاملة التشطيب بالجراج في شارع 90 باميز موقع بالتجمع - في القاهرة مصر

وحدتك كاملة التشطيب بالجراج في شارع 90 باميز موقع بالتجمع

(للبيع)

- في القاهرة مصر

امتلك وحدتك في ارقي كمبوند واقل نسبة مباني كاملة التشطيب بالجراج بسعر متر 19500 في شارع 90 بمقدم 5%.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

190,000 جنيه

8/3/2020
صورة الاعلان: وحدتك علي فيو 65 فدان من كامل التجهيزات متشطب وبالتكيفات باول سعر متر 24000 - في القاهرة مصر

وحدتك علي فيو 65 فدان من كامل التجهيزات متشطب وبالتكيفات باول سعر متر 24000

(للبيع)

- في القاهرة مصر

وحدتك علي فيو 65 فدان من كامل التجهيزات متشطب وبالتكيفات باول سعر متر 24000 وعيش مع عيلتك في قلب ارق.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

250,000 جنيه

8/3/2020
صورة الاعلان: خلى ليك خصوصية ملهاش مثيل وامتلك شقتك فى العاصمة الادارية - في القاهرة مصر

خلى ليك خصوصية ملهاش مثيل وامتلك شقتك فى العاصمة الادارية

(للبيع)

- في القاهرة مصر

ليك خصوصية ملهاش مثيل بامتلاك شقة بجاردن فى العاصمة الادارية 280م (4 غرف +ريسبشن +مطبخ +تراس +4 حمام.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

815,000 جنيه

7/3/2020
صورة الاعلان: بجوار الكتدرائية امتلك شقتك فى العاصمة الادارية الجديدة - في القاهرة مصر

بجوار الكتدرائية امتلك شقتك فى العاصمة الادارية الجديدة

(للبيع)

- في القاهرة مصر

امتلك شقتك بجوار الكتدرائية فى العاصمة الادارية بview خيالى ع البحيرات الصناعية والمساحات الخضراء وس.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

618,000 جنيه

7/3/2020
data-full-width-responsive="true"
صورة الاعلان: باارقي المناطق بمدينة الشروق 📍من شركة زياد للاستثمار العقارى - في القاهرة مصر

باارقي المناطق بمدينة الشروق 📍من شركة زياد للاستثمار العقارى

(للبيع)

- في القاهرة مصر

#عروض_الكاش ـ _شقه 135 م بالحي الثاني فيلات استلام فوري بـ 469,000 ج كاش _شقه 140 م بالمنطقه الثالث.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

7/3/2020
صورة الاعلان: باقوي عروض بمدينه الشروق - في القاهرة مصر

باقوي عروض بمدينه الشروق

(للبيع)

- في القاهرة مصر

بأرقي مناطق #مدينة_الشروق ** المنطقه الثامنه ** شقه 180 م بحريه + مساحة رووف مفتوحة 100م عباره عن :.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

5/3/2020
صورة الاعلان: شقة للبيع وسط رعاية طبية متكاملة فى Town Gate بالعاصمة الادارية - في القاهرة مصر

شقة للبيع وسط رعاية طبية متكاملة فى Town Gate بالعاصمة الادارية

(للبيع)

- في القاهرة مصر

امتلك شقتك بسعر لقطة وبموقع مميز فى Town Gate بالعاصمة الادارية وسط الرعاية الطبية عيادات ومستشفيات .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

524,000 جنيه

5/3/2020
صورة الاعلان: بتحب تعمل شوبينج كل يوم تعالى امتلك شقتك فى العاصمة الادارية - في القاهرة مصر

بتحب تعمل شوبينج كل يوم تعالى امتلك شقتك فى العاصمة الادارية

(للبيع)

- في القاهرة مصر

اعمل شوبينج كل يوم وعيش حياة الرفاهية وامتلك شقتك فى تاون جيت بالعاصمة الادارية شقتك 170م (3 غرف نوم.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

522,000 جنيه

5/3/2020
صورة الاعلان: امتلك وحدتك الان بمدينة الشروق من شركه زياد للمقاولات والاستثمار العقارى - في القاهرة مصر

امتلك وحدتك الان بمدينة الشروق من شركه زياد للمقاولات والاستثمار العقارى

(للبيع)

- في القاهرة مصر

ونقدم لكم اقوى العروض بـ #مدينة_الشروق ** بالحي الثاني شرق ** لعشاق الهدوء والخصوصيه والمساحات الخض.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

5/3/2020
صورة الاعلان: شقة للبيع بالعاصمة بالقرب من حي السفارات - في القاهرة مصر

شقة للبيع بالعاصمة بالقرب من حي السفارات

(للبيع)

- في القاهرة مصر

شقة للبيع بالعاصمة الادارية الجديدة بالقرب من حي السفارات وحي الوزارات وامام جامعة انترناشيونال وجمب.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

177,000 جنيه

5/3/2020
صورة الاعلان: ابدأ استثمار جديد بأمتلاكك شقة بالعاصمة الادارية - في القاهرة مصر

ابدأ استثمار جديد بأمتلاكك شقة بالعاصمة الادارية

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

ابدأ استثمار جديد بأمتلاكك شقة بالعاصمة الادارية الجديدة واضمن مستقبلك ومستقبل اولادك وشقتك 180م (4غ.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

198,000 جنيه

5/3/2020
صورة الاعلان: امتلك شقتك بالعاصمة بمقدم بسيط وبالتقسيط المريح - في القاهرة مصر

امتلك شقتك بالعاصمة بمقدم بسيط وبالتقسيط المريح

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

دلوقتي شقتك بالعاصمة الادارية الجديدة بأقل الاسعار بكمبوند green avenue في منطقة ال R7 بالقرب من الن.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

220,000 جنيه

5/3/2020
صورة الاعلان: شقه للبيع بأشيك شوارع مصر الجديده 250 متر أمام حديقه الميرلاند مباشره - في القاهرة مصر

شقه للبيع بأشيك شوارع مصر الجديده 250 متر أمام حديقه الميرلاند مباشره

(للبيع)

- في القاهرة مصر

لصفوة المجتمع شقه مميزه بمصر الجديده امام حديقه الميرلاند مباشره مساحتها 250 متر مقسمة الي 3 غرف نوم.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

3,500,000 جنيه

3/3/2020
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager