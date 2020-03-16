قريب من فندق الماسة امتلك شقتك فى تاون جيت

(للتقسيط)
|امتلك شقتك فى تاون جيت بالعاصمة الادارية قريب من فندق الماسة وحى السفارات وكل خدماتك الترفيهية اضخم المولات التجارية وكافيهات وملاهى ونادى رياضى وخدمات تانية كتير شقتك 195 م (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ +2 حمام ) بمقدم بسيط وبالتقسيط ع 7 سنين بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك واستفيد ببالخصم ولفترة محدودة فى العاصمة الادارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|175,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|16/3/2020
|رقم الإعلان:
|2056143
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