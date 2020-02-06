قريب من طريق السخنة امتلك شقتك فى Town Gate

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: قريب من طريق السخنة امتلك شقتك فى Town Gate - في القاهرة مصر

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امتلك شقتك فى Town Gate قريب من طريق السخنة ولمنطقة الخدمات مستشفيات ومولات تجارية ومسجد الفتاح العليم 187م تشطيب اكسترا لوكس (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ +2 حمام ) بمقدم بسيط والباقى ع 8 سنين بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك فى تاون جيت بالعاصمة الادارية
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: wafaa
التليفون: 01201135481

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 238,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 6/2/2020
رقم الإعلان: 2051890
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: شقة 180 م دبل فيس داخل كمبوند جرين لاند - في القاهرة مصر

شقة 180 م دبل فيس داخل كمبوند جرين لاند

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850,000 جنيه

6/2/2020
صورة الاعلان: شقة 180 م دبل فيس داخل كمبوند جرين لاند - في القاهرة مصر

شقة 180 م دبل فيس داخل كمبوند جرين لاند

(للبيع)

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850,000 جنيه

6/2/2020
صورة الاعلان: شقتك في green avenue في ارقي كمبوند بالعاصمة - في القاهرة مصر

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(للبيع)

- في القاهرة مصر

امتلك شقتك في green avenue العاصمة الادارية الجديدة في ارقي كمبوند متميز بالعاصمة لانه قريب من كل ال.
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174,000 جنيه

6/2/2020
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(للتقسيط)

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185,000 جنيه

6/2/2020
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6/2/2020
صورة الاعلان: شقه مفروشه فاخره امام سيتي ستارز من المالك - في القاهرة مصر

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(للإيجار)

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متاح الآن من #المالك مباشره #شقه_مفروشه_للايجار فرش #راقي تشطيب #سوبر_لوكس 3نوم 3 ريسبشن وليفنج 3حما.
العنوان:

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17,000 جنيه

6/2/2020
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صورة الاعلان: فى ارقى اماكن العاصمة الادارية امتلك شقتك - في القاهرة مصر

فى ارقى اماكن العاصمة الادارية امتلك شقتك

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

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375,000 جنيه

6/2/2020
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(للبيع)

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العنوان:

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6/2/2020
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(للبيع)

- في القاهرة مصر

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6/2/2020
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شقتك ارضي بحديقة بأقل الاسعار وبخصوصية كاملة

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

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العنوان:

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القسم: 

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5/2/2020
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(للبيع)

- في القاهرة مصر

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العنوان:

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القسم: 

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5/2/2020
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(للبيع)

- في القاهرة مصر

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القسم: 

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5/2/2020
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شقتك في العاصمة بالرووف علي اجمل فيو

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5/2/2020
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بأرقي مناطق ** بالمنطقه الثالثة عمارات**

(للبيع)

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العنوان:

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444,000 جنيه

5/2/2020
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شقتك لو مش في العاصمة يبقي مش هتعيش في رفاهية

(للبيع)

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العنوان:

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185,000 جنيه

4/2/2020
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