قريب من طريق السخنة امتلك شقتك فى Town Gate

(للبيع)
|امتلك شقتك فى Town Gate قريب من طريق السخنة ولمنطقة الخدمات مستشفيات ومولات تجارية ومسجد الفتاح العليم 187م تشطيب اكسترا لوكس (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ +2 حمام ) بمقدم بسيط والباقى ع 8 سنين بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك فى تاون جيت بالعاصمة الادارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|238,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|6/2/2020
|رقم الإعلان:
|2051890
850,000 جنيه
850,000 جنيه
174,000 جنيه
185,000 جنيه
212,000 جنيه
17,000 جنيه
375,000 جنيه
159,000 جنيه
1,100,000 جنيه
300,000 جنيه
166,000 جنيه
166,000 جنيه
258,000 جنيه
444,000 جنيه
185,000 جنيه