قريب من طريق السخنة امتلك شقتك فى العاصمة الجديدة

(للبيع)
|شقتك فى العاصمة الادارية قريب من طريق السخنة ومولات التجارية ومسجد الفتاح العليم والكتدرائية وبموقع مميز جدا فى R7 شقتك 190م (3 غرف نوم +ريسبشن +3 حمام +مطبخ ) باطول فترة سداد وبدون اى فوائد مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك قريب من طريق السخنة فى العاصمة الادارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|183,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|11/3/2020
|رقم الإعلان:
|2055670
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