قريب من طريق السخنة امتلك شقة فى Town Gate

(للتقسيط)
|امتلك شقة فى Town Gate ع شارع رئيسى وقريب من طريق السخنة 187 م (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ +2 حمام +تراس كبير ) واستمتع بكل الخدمات مولات تجارية ومطاعم وبيوتى سنتر وكافيهات ونادى رياضى باقل مقدم وبالتقسيط المريح بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك فى Town Gate بالعاصمة الادارية الجديدة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|202,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|8/4/2020
|رقم الإعلان:
|2057568
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