قريب من حى الوزارات امتلك محلك فى لافاييت مول

(للبيع)
|امتلك محلك 42 م فى اميز مول بالعاصمة الادارية قريب من حى الوزارات ومحطة المونريل المركزية والحى الحكومى بافضل سعر وانظمة سداد كتيرة بدون اى فوائد يلا مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 وامتلك محلك فى اميز مواقع العاصمة الادارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|147,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|18/7/2020
|رقم الإعلان:
|2063204
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