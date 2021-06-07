قريب من حمامات السباحة امتلك شاليهك استلام فورى فى ماليبو

خليك مطمن ع ولادك وامتلك شاليهك قريب من حمامات السباحة فى ماليبو السخنة وجمب كل الخدمات اللى بتحبها وهتحتاجها سوبر ماركت واكوا بارك و نادى صحى و منطقة ملاعب وحاجات تانية كتير شاليهك 92 م ( 2 غرفة نوم + ريسبشن + مطبخ امريكى + حمام ) تشطيب سوبر لوكس استلام فورى وباقساط مريحة جدا من غير اى فوائد يلا دلوقتى من غير اى تاخير كلمنا فون او واتس ع 01201135481 وامتلك شاليهك استلام فورى فى ماليبو السخنة