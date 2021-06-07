قريب من حمامات السباحة امتلك شاليهك استلام فورى فى ماليبو

(للبيع)
|خليك مطمن ع ولادك وامتلك شاليهك قريب من حمامات السباحة فى ماليبو السخنة وجمب كل الخدمات اللى بتحبها وهتحتاجها سوبر ماركت واكوا بارك و نادى صحى و منطقة ملاعب وحاجات تانية كتير شاليهك 92 م ( 2 غرفة نوم + ريسبشن + مطبخ امريكى + حمام ) تشطيب سوبر لوكس استلام فورى وباقساط مريحة جدا من غير اى فوائد يلا دلوقتى من غير اى تاخير كلمنا فون او واتس ع 01201135481 وامتلك شاليهك استلام فورى فى ماليبو السخنة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|وفاء
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|ماليبو السخنة- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|274,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|7/6/2021
|رقم الإعلان:
|2096273
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