قريب من النهر الاخصر امتلك شقتك في العاصمة الادارية

(للتقسيط)
|امتلك شقتك في العاصمة الادارية الجديدة بالقرب من النهر الاخضر ومنطقة الوزارات والقصر الرئاسي وشقتك 218م (4غرفة+3حمام+ريسبشن+dressing room +مطبخ امريكي+تراس) وخدماتك كلها جمب شقتك مول تجاري وتراك للدراجات ومطاعم وكافيهات وكيدز اريا ومدارس ومستشفيات وغيرهم كتير يلا اتصل علي 01279848994 واعرف باقي الخدمات
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|207,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|7/7/2020
|رقم الإعلان:
|2062392
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