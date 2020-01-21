قريب من الكتدرائية امتلك شقتك فى Town Gate

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: قريب من الكتدرائية امتلك شقتك فى Town Gate - في القاهرة مصر

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امتلك شقتك فى العاصمة الادارية 155م تشطيب كامل (3 غرف نوم +ريسبشن +3 حمام +مطبخ ) قريب من الكتدرائية ومسجد الفتاح العليم ومولات ومطاعم وكافيهات ونادى صحى ورياضى كل ده بالعاصمة الادارية بالتقسيط المريح وبدون اى فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك فى العاصمة الادارية
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: wafaa
التليفون: 01201135481

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 193,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 21/1/2020
رقم الإعلان: 2049832
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