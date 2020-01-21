قريب من الكتدرائية امتلك شقتك فى Town Gate

(للبيع)
|امتلك شقتك فى العاصمة الادارية 155م تشطيب كامل (3 غرف نوم +ريسبشن +3 حمام +مطبخ ) قريب من الكتدرائية ومسجد الفتاح العليم ومولات ومطاعم وكافيهات ونادى صحى ورياضى كل ده بالعاصمة الادارية بالتقسيط المريح وبدون اى فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك فى العاصمة الادارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|193,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|21/1/2020
|رقم الإعلان:
|2049832
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