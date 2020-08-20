قريب من الكتدرائية امتلك شقة فى Town Gate

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صورة الاعلان: قريب من الكتدرائية امتلك شقة فى Town Gate - في القاهرة مصر

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فى Town Gate هتمتلك شقة قريبة من الكتدرائية وهتستفيد بكل الخدمات كافيهات ومطاعم وحمامات سباحة ومول تجارى وملاهى وخدمات تانية اكتر جمب شقتك 187 م ( 3 غرف نوم + ريسبشن +مطبخ +2 حمام ) باقل سعر وبالتقسيط ع 6 سنين بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك فى كمبوند Town Gate
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: wafaa
التليفون: 01201135481

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العنوان: العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة الجديدة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 176,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 20/8/2020
رقم الإعلان: 2065455
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